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ارتفاع قتلى الغارات الأميركية على ميليشيات إيرانية بسوريا

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 25 - مارس - 2023 11:15 صباحًا
ميليشيات إيران في سوريا

ميليشيات إيران في سوريا

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إن عدد قتلى الضربات الجوية الأمريكية على مواقع جماعات متحالفة مع إيران في شرق سوريا ارتفع إلى 19 شخصا.

وأفاد المرصد بأن القتلى سقطوا جراء الرد الأمريكي الأولي على هجوم بطائرة مسيرة يوم الخميس على موقع عسكري أمريكي في سوريا أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخر وخمسة جنود.

ولم يتسن لرويترز التأكد من حصيلة الضحايا بشكل مستقل.

وبعد يوم واحد فقط من الهجوم على قوات أمريكية في سوريا حملت واشنطن المسؤولية فيه على طائرة مسيرة إيرانية المنشأ، قالت مصادر إن هجوما صاروخيا جديدا استهدف قاعدة أمريكية أخرى في شمال شرق سوريا.

ووصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الهجوم بأنه غير مؤثر، قائلا إنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الأمريكية.

وقال مصدران محليان إن الصواريخ التي يشتبه في أن الولايات المتحدة هي من أطلقتها في وقت لاحق اليوم الجمعة استهدفت مناطق جديدة في شرق سوريا، ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو مصابين.

وقد تؤدي أحدث أعمال العنف إلى زيادة التدهور في العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وطهران وسط تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى وتزويد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية لاستخدامها في غزو أوكرانيا.

ونادرا ما يسقط قتلى في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا على الرغم من استهدافها بطائرات مسيرة في كثير من الأحيان.

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