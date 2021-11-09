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ارتفاع قياسي في عدد الوفيات بكورونا في روسيا

9 - نوفمبر - 2021
روسيا تسجل أرقام قياسية بكورونا

روسيا تسجل أرقاما قياسية بكورونا

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ازداد عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية بمقدار 39160 حالة مقابل 39400 حالة في اليوم الماضي، ليصبح أدنى مؤشر خلال الأسبوع الماضي.

وفي الوقت ذاته أفادت السلطات الصحية الروسية بتسجيل 1211 وفاة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير مقابل 1190 وفاة في اليوم السابق، وهذه هي أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.

وازداد عدد المرضى الذين يتلقون العلاج ضد فيروس كورونا في روسيا في الوقت الراهن إلى مليون و4844 شخص، وهو أكبر مؤشر منذ بداية تفشي الجائحة أيضا.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 8 ملايين 873655 حالة فيما ارتفعت عدد الوفيات إلى 249215 حالة.

ويعود أكبر عدد من الإصابة اليومية إلى موسكو (5287 حالة) ومقاطعة موسكو (2818 حالة) ومدينة سان بطرسبورغ (2680 حالة).

وتماثل 32036 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في الفيروس في البلاد إلى 7 ملايين 619596 شخصا. وتبلغ حصة المتعافين وفق المعلومات الرسمية 85,9% من إجمالي عدد الإصابات.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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