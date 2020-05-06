“ارتفاع قياسي” لوفيات كورونا في البرازيل

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تجاوزت البرازيل، بداية الأسبوع عتبة 100 ألف إصابة مؤكدة بكوفيد-19، من بينها أقرابة الوفاة ثمانية الاف وفاة ، رغم أن الأرقام لا تعكس الصورة الحقيقة بالكامل.

ارتفع العدد اليومي لوفيات فيروس كورونا في البرازيل ارتفاعا قياسيا، الثلاثاء، مما يشير إلى أن البلاد لا تزال تخوض معركة شرسة مع الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 6935 إصابة جديدة بالفيروس المستجد منذ مساء الاثنين و600 وفاة، حيث بلغت الحصيلة السابقة 474 وفاة وكانت يوم 28 أبريل.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قفز إلى 114715 والوفيات إلى 7921 مما يجعل البرازيل أكثر الدول تضررا بالفيروس في أميركا اللاتينية.

وأكد واندرسون أوليفييرا، وهو مسؤول بارز في وزارة الصحة، في تصريحات للصحفيين، مساء الثلاثاء، أن الوفيات الجديدة لم تقع بالضرورة في اليوم السابق لكن تم تسجيلها رسميا خلال هذه الفترة.

وأضاف أن مختبرات خاصة أجرت أكثر من 100 ألف فحص لكن الحكومة لم تسجل نتائجها رسميا.

ويبلغ تعداد السكان في البرازيل 210 ملايين نسمة بات في المرتبة التاسعة عالميا من ناحية عدد الإصابات (101.147)، وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة، لكنه موجود في المرتبة السابعة من ناحية الوفيات، متجاوزا ألمانيا، وسجل خلال 24 ساعة 275 وفاة جديدة.

ويعتبر كثير من المختصين أن عدد الإصابات الرسمي أقل 15 مرة من الأرقام الحقيقية، اذ لا يتم فحص سوى المرضى الذين يعانون وضعا حرجا.

وتعيش ولايات برازيلية عدة وضعا صعبا مع عجز المستشفيات عن استيعاب مزيد من المرضى، في حين لا يزال البلد الأكبر في أميركا اللاتينية بعيدا عن بلوغ ذروة الوباء.