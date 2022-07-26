ارتفاع كبير بإيرادات صادرات النفط الإيراني في 4 أشهر

قال وزير الاقتصاد الإيراني اليوم الثلاثاء في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن دخل إيران من تصدير النفط والمكثفات ارتفع بنسبة 580 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني (21 مارس-21 يوليو) مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وقال إحسان خاندوزي “بسبب زيادة صادرات النفط والسعر الصرف الجديد في ميزانيتنا، شهدنا زيادة بنسبة 580 بالمئة في دخل الخزانة من تصدير النفط والمكثفات في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام”.

وتضاعفت أسعار النفط تقريبا عن العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا والانتعاش الاقتصادي العالمي بعد الجائحة.

وتقول الحكومة الإيرانية إنها وجدت سبلا لإعادة الأموال إلى خزينتها من صادرات الطاقة السابقة، وتضيف أنها زادت صادرات النفط على الرغم من إعادة فرض العقوبات الأمريكية في 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.

ومحادثات إحياء الاتفاق المبرم في 2015 وبالتالي السماح بإلغاء العقوبات الأمريكية متوقفة منذ مارس آذار، ويرجع ذلك أساسا إلى إصرار طهران على رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.