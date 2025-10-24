ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين بأقل قليلاً من المتوقع في سبتمبر

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل قليلا من المتوقع في سبتمبر أيلول، مما يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار خفض أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إن المؤشر صعد 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في أغسطس آب.

وعلى مدى 12 شهرا حتى سبتمبر أيلول، زاد المؤشر ثلاثة بالمئة بعد ارتفاعه 2.9 بالمئة في أغسطس آب.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4 بالمئة وبنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي.

وباستثناء مكوني المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة بعد صعوده 0.3 بالمئة في أغسطس آب. وزاد ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ثلاثة بالمئة على أساس سنوي بعد ارتفاعه 3.1 بالمئة في أغسطس آب.

ويتتبع مجلس الاحتياطي الاتحادي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للوصول بالتضخم إلى النسبة المستهدفة عند اثنين بالمئة. ومن المتوقع أن يخفض المجلس أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى يوم الأربعاء المقبل لتصبح في نطاق يتراوح بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.