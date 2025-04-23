ارتفاع محاولات الالتفاف على الرسوم الأمريكية بنسبة 97%

كشفت هيئة الجمارك في كوريا الجنوبية أنها اكتشفت محاولات متزايدة لتقديم منتجات أجنبية على أنها صادرات كورية، وخاصة من الصين، وذلك لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقالت هيئة الجمارك الكورية بعد تحقيق خاص إنها عثرت على انتهاكات بقيمة 29.5 مليار وون (20.81 مليون دولار) تتعلق ببلد المنشأ خلال الربع الأول من 2025، حيث شكلت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة 97% من إجمالي الانتهاكات.

وللمقارنة فإن إجمالي الانتهاكات خلال العام 2024 ككل بلغت 34.8 مليار وون، حينها شكلت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة 62%.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية كبيرة على مختلف المنتجات والدول، بما في ذلك تلك المفروضة على الصين والتي بدأت في الارتفاع اعتبارا من فبراير الماضي.

وقال لي كوانغ وو مدير تخطيط التحقيقات في هيئة مكافحة الفساد الكورية الجنوبية: “كانت هناك زيادة في محاولات التصدير المقنعة خلال رئاسة ترامب الأولى، ونتوقع أن يكون هناك اتجاه مماثل”.

وأشار إلى أنه تم رصد محاولات مماثلة لتجنب رسوم ترامب الجمركية بدءا من الربع الأول 2025.

ويوم أمس الاثنين، عقد مسؤولو الجمارك في كوريا الجنوبية اجتماعا مع مسؤولين أمريكيين لمناقشة جهود التحقيق المشتركة.

ورجح مسؤولون من كوريا الجنوبية زيادة محاولات الشركات الأجنبية، مثل تلك الموجودة في الصين المجاورة، لاستخدام كوريا الجنوبية، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة ولديها اتفاقية تجارة حرة، كوسيلة لتجنب التعريفات الجمركية واللوائح.

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على كوريا الجنوبية هذا الشهر، ضمن حزمة جديدة من الرسوم الشاملة، والتي علقت لاحقا لمدة ثلاثة أشهر.

وتفرض الولايات المتحدة الآن رسوما جمركية بنسبة 145% على الصين بعد إجراءات انتقامية متبادلة، ويرى خبراء أن هذه الرسوم أدت إلى قطع العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.