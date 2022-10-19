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ارتفاع محدود.. تفاؤل في أسواق الأسهم الأوروبية

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2022 11:07 صباحًا
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية (الأربعاء 19-10-2022) إذ منحت نتائج مالية قوية لشركة إيه.إس.إم.إل لأشباه الموصلات دفعة لقطاع شركات التكنولوجيا وعززت الآمال بأن يكون موسم إعلان النتائج المالية مبشرا.

لكن الارتفاع جاء محدودا بسبب المخاوف التي ما زالت مستمرة من التضخم الآخذ في الارتفاع وتحركات رفع أسعار الفائدة.

وزاد سهم إيه.إس.إم.إل بنسبة 5.5 بالمئة بعد أن أعلنت تحقيق مبيعات وأرباح أقوى من المتوقع في الربع الثالث وأشارت إلى أنها لا تتوقع تأثير كبيرا على أعمالها من عقوبات أمريكية مفروضة على الصين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة مواصلا مكاسبه لليوم الخامس مدفوعا بنتائج أعمال قوية من شركات أمريكية بالإضافة إلى تراجع بريطانيا عن خطة اقتصادية كانت قد تسببت في ضربة لسوق السندات.

ورفعت نستله توقعاتها لمبيعات العام بأكمله لكن رئيسها التنفيذي أشار إلى مخاوف بشأن “البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات” وتأثيرها على القوة الشرائية للمستهلكين. وتراجعت أسهم الشركة 0.3 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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