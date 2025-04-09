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ارتفاع مخزونات الخام وهبوط مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأمريكا

منذ دقيقتان
مخزونات النفط الأمريكية

مخزونات النفط الأمريكية

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام ارتفعت بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل نيسان.

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام زادت 2.6 مليون برميل إلى 442.3 مليون مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بارتفاعها 1.4 مليون.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 681 ألف برميل.

وزاد استهلاك المصافي للخام 69 ألف برميل يوميا.

وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأشارت بيانات الإدارة إلى ان مخزونات البنزين هبطت 1.6 مليون برميل في الأسبوع إلى 236 مليونا مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز بانخفاضها 1.5 مليون برميل.

ونزلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.5 مليون برميل إلى 111.1 مليون مقابل توقعات بزيادتها 260 ألفا.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الخام إلى الولايات المتحدة ارتفع 360 ألف برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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