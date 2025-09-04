ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 2.4 مليون برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.4 مليون برميل إلى 420.7 مليون في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس\ آب مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض بواقع مليوني برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز كوشينج للتسليم بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استهلاك الخام بمصافي التكرير انخفض 11 ألف برميل يوميا في حين تراجعت معدلات استخدام المصافي 0.3 نقطة مئوية إلى 94.3 بالمئة.

وقالت إن مخزونات البنزين الأمريكية هبطت 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 218.5 مليون مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.1 مليون.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 115.9 مليون مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.6 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 434 ألف برميل يوميا.