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ارتفاع مخزونات النفط بأمريكا وتراجع مخزونات البنزين ونواتج التقطير

منذ 37 دقيقة
مخزونات النفط الأمريكية

مخزونات النفط الأمريكية

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء “إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير”.

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام زادت 244 ألف برميل إلى 443.1 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 18 أبريل نيسان مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 770 ألفا.

وأوضحت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 86 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة أن استهلاك النفط الخام في مصافي التكرير ارتفع 325 ألف برميل يوميا.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.8 بالمئة خلال الأسبوع.

أما مخزونات البنزين فقد انخفضت 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 229.5 مليون، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.4 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 106.9 مليون، مقارنة بتوقعات بانخفاضها 30 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 1.14 مليون برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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