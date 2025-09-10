ارتفاع مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير بأمريكا الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء “إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي”.

وأوضحت أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 3.9 مليون برميل إلى 424.6 مليون في الأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر أيلول مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز كوشينج للتسليم بولاية أوكلاهوما انخفضت 365 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت أن صادرات الخام الأمريكية انخفضت 1.1 مليون برميل يوميا إلى 2.8 مليون، في حين ارتفعت واردات الخام الصافية 668 ألفا.

وأفادت بأن استهلاك الخام بمصافي التكرير انخفض 51 ألف برميل يوميا في حين ارتفع معدل استخدام المصافي 0.6 نقطة مئوية إلى 94.9 بالمئة.

وقالت الإدارة، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، إن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 220 مليون مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 243 ألفا.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 4.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 120.6 مليون مقابل توقعات بزيادتها 35 ألفا.