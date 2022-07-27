ارتفاع معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج

أغلقت معظم مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع، الأربعاء مع مواصلة السوق السعودية مكاسبها على خلفية استقرار أسعار النفط وصعود مؤشر دبي مدعوما بأرباح قوية للشركات.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.7 بالمئة مع صعود سهم رتال للتطوير العمراني واحد بالمئة والسعودية للكهرباء 1.5 بالمئة.

وقفز سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 1.7 بالمئة بعد أن تضاعف صافي أرباحه تقريبا في الربع الثاني.

وبدعم من أسهم البنوك، ارتفع المؤشر القطري 1.7 بالمئة بقيادة سهم مصرف قطر الإسلامي الذي قفز 2.6 بالمئة وسهم مصرف الريان المتوافق مع الشريعة 3.8 بالمئة.

وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة مدعوما بصعود سهم شركة إعمار العقارية القيادي 1.5 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 0.9 بالمئة بعد أن سجل البنك أرباحا صافية في الربع الثاني بلغت 1.34 مليار درهم (365 مليون دولار) ارتفاعا من 1.01 مليار درهم قبل عام.

وصعد سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 2.6 بالمئة بعد أن سجلت صافي ربح ربع سنوي قدره 152.2 مليون درهم مقارنة مع 148 مليون درهم قبل عام، وبعدما وافق مجلس الإدارة على زيادة نسبة الملكية الأجنبية إلى 100 بالمئة.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة مدفوعا بصعود سهم شركة أدنوك للحفر 2.7 بالمئة بعد أن أعلنت عن فوزها بعقود بقيمة ملياري دولار للمشاركة في تطوير مشروع غشا العملاق للغاز الطبيعي والمملوك لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية على خلفية هبوط سهم شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية 0.4 بالمئة.