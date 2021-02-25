ارتفاع معظم البورصات في منطقة الخليج

عادت معظم البورصات في منطقة الخليج للارتفاع في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مقتفية أثر صعود في أسواق الأسهم العالمية وقفزة في أسعار النفط.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها لرابع جلسة على التوالي وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهرا، مدعومة بتأكيد البنك المركزي الأمريكي، بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، وانخفاض حاد في إنتاج الخام الأمريكي.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 1.4 % بدعم من صعود سهم مصرف الراجحي 2.7 % وسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 3.3 %.

وارتفع سهم البنك العربي الوطني 0.4 % رغم الإعلان عن انخفاض حاد في أرباح 2020 ، ما عزاه البنك إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان وارتفاع النفقات التشغيلية.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 1.1 % مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.3 % وبنك دبي الإسلامي 0.8 %.

كما رفعت أسهم القطاع المالي مؤشر بورصة أبوظبي الذي زاد 0.6 % في التعاملات المبكرة مع صعود أكبر بنوك البلاد وهو أبوظبي الأول 0.9%.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 1% ويتجه صوب إنهاء خسائر استمرت لست جلسات على التوالي. وزاد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج من حيث قيمة الأصول، 1.4 %.