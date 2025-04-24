ارتفاع معظم بورصات الخليج بدعم من النفط والأرباح والتفاؤل

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج عند الإغلاق، اليوم الخميس، بدعم من ارتفاع أسعار النفط والإعلان عن أرباح الشركات وتجدد التفاؤل باتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأربعاء إن الرسوم الجمركية المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين لن تستمر، ويجب خفضها قبل بدء أي مفاوضات تجارية. لكنه أكد أن الرئيس دونالد ترامب لن يخفضها على الواردات الصينية من جانب واحد.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن ترامب يعتزم إعفاء شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم الجمركية بعد ضغوط مكثفة من مسؤولين تنفيذيين في القطاع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وصعد المؤشر السعودي 0.7 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 5.7 بالمئة وزيادة سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة.

وقال جوزيف ضاهرية المدير الإداري في تيك ميل إن من المتوقع أن تظل أرباح الربع الأول محط تركيز المستثمرين في الأسابيع المقبلة، وإن زيادة أسعار النفط رفعت المعنويات في السوق أيضا.

وربح مؤشر أبوظبي 1.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 6.7 بالمئة بعدما أعلن البنك أمس عن ارتفاع حاد في أرباح الربع الأول.

وعوضت أسعار النفط، المحفز للأسواق المالية الخليجية، بعض الخسائر في الوقت الذي يعكف فيه المستثمرون على تقييم أثر زيادة محتملة في إنتاج أوبك+ في ظل تضارب الإشارات بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والمحادثات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع المؤشر القطري 0.3 بالمئة مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.4 بالمئة.

وانخفض مؤشر دبي 0.2 بالمئة لينهي سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات متأثرا بانخفاض سهم إعمار العقارية 0.8 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي في عمان 0.4 بالمئة إلى 4273 نقطة.

وزاد المؤشر الرئيسي في البحرين 0.7 بالمئة ليسجل 1902 نقطة.

وربح المؤشر الرئيسي في الكويت 0.5 بالمئة ليسجل 8483 نقطة.

والبورصة المصرية، خارج منطقة الخليج، مغلقة بسبب عطلة رسمية.