ارتفاع معظم بورصات الخليج بدعم من بيانات أمريكية ومحادثات التجارة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا أقل من المتوقع لمعدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، إلى جانب استمرار المحادثات بين واشنطن والشركاء التجاريين الرئيسيين.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى انفتاحه على إجراء مناقشات بشأن الرسوم الجمركية بعد أن هدد مطلع الأسبوع بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من أول أغسطس آب.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو حزيران، مما يشير على الأرجح إلى بداية موجة زيادة في التضخم متوقعة منذ فترة طويلة بسبب الرسوم الجمركية، والتي جعلت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حذرا إزاء استئناف تخفيضات أسعار الفائدة.

غير أن الزيادة لم تكن بعيدة عن التوقعات، في حين جاءت قراءة التضخم الأساسي دون التوقعات.

وتؤثر إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل كبير على السياسة النقدية في دول الخليج نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي واحدا بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الإمارة، 5.2 بالمئة وسهم إعمار العقارية القيادي 1.8 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة، إذ قفز سهم بنك أبوظبي التجاري 7.6 بالمئة وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ أبريل نيسان 2020.

سجل البنك صافي ربح في الربع الثاني من العام بلغ 2.32 مليار درهم (631.65 مليون دولار)، متجاوزا تقديرات المحللين في بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وقال جورج بافيل المدير العام في ناجا دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط إن النتائج الإيجابية عززت المعنويات في القطاع المصرفي، إذ استفادت كل من أبوظبي ودبي من تجدد ثقة المستثمرين في القطاع المالي.

وأضاف “استمدت سوق دبي أيضا قوة من قطاعها العقاري، مما زاد من الزخم الإيجابي”.

وأغلق المؤشر في قطر مرتفعا 0.5 بالمئة مدفوعا بصعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصارف الخليج، 1.7 بالمئة.

وانخفض المؤشر السعودي القياسي 1.1 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة.

وتراجع سهم أرامكو السعودية 1.1 بالمئة.

ولم تشهد أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في منطقة الخليج، تغيرا يذكر على خلفية الانحسار في مخاوف الإمدادات بعد أن حدد ترامب لروسيا مهلة خمسين يوما لإنهاء الحرب على أوكرانيا وتجنب العقوبات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البحرين 0.1 بالمئة إلى 1953 نقطة.

وأنهى المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان اليوم منخفضا 0.3 بالمئة ليصل إلى 4613 نقطة.

كما أغلق المؤشر الرئيسي في الكويت على انخفاض 0.3 بالمئة عند 9341 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة.