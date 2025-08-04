ارتفاع معظم بورصات الخليج بدعم من فرص خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت معظم الأسهم الخليجية اليوم الاثنين معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بسبب فرص اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة، وتأثرت السوق أيضا بتراجع أسعار النفط وتباين أرباح الشركات.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل مما كان متوقعا في شهر يوليو تموز، وجرى مراجعة بيانات شهور سابقة بالخفض، مما زاد من الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، فإن احتمالات خفض الفائدة تبلغ الآن حوالي 80 بالمئة، بعد أن كانت 63.1 بالمئة قبل أسبوع.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر أثر أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وصعد المؤشر القطري 0.1 بالمئة، إذ حققت معظم الأسهم مكاسب. ومن أبرز الأسهم الرابحة سهم البنك التجاري الذي ارتفع 0.9 بالمئة، وكسب سهم الكهرباء والماء القطرية واحدا بالمئة.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أعلنت الشركة الموردة للكهرباء والماء المحلاة في قطر عن زيادة 2.7 بالمئة في صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.2 بالمئة بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، مدعوما بأسهم قطاع الصناعة والمرافق والقطاع المالي.

وصعد سهم شركة سالك واحدا بالمئة وزاد سهم شركة الخليج للملاحة القابضة لليوم الثاني على التوالي، ليغلق على ارتفاع 5.2 بالمئة.

وقالت شركة الملاحة والشحن البحري الأسبوع الماضي إنها رفعت الحد الأقصى للملكية الأجنبية من 49 بالمئة إلى 100 بالمئة.

وعوض المؤشر السعودي خسائر الجلسة السابقة وارتفع 0.1 بالمئة. وقفز سهم أكوا باور 3.1 بالمئة وزاد سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 2.2 بالمئة.

وبالنسبة للأسهم الأخرى، هبط سهم نايس ون بيوتي للتسويق الرقمي عشرة بالمئة بعد أن سجلت شركة التجارة الإلكترونية صافي خسارة فصلية مقارنة بصافي أرباح في العام السابق.

ومن بين الخاسرين الآخرين، تراجع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 0.4 بالمئة قبل إعلان أرباحها غدا الثلاثاء.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال الخليجية، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع بعد أن اتفق تحالف أوبك+ على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر أيلول.

ونزل خام برنت 2.3 بالمئة إلى 68.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1310 بتوقيت جرينتش.

وتراجع المؤشر الرئيسي في أبوظبي للجلسة الثانية على التوالي، منخفضا 0.2 بالمئة مع هبوط معظم القطاعات. وخسر سهم أدنوك للحفر واحدا بالمئة، وانخفض سهم شركة طيران أبوظبي 1.4 بالمئة.

وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات متراجعا 0.1 بالمئة، وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان على ارتفاع 0.6 بالمئة، وخسر المؤشر الرئيسي في الكويت 0.6 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالي وكسب 1.3 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة القلعة 4.9 بالمئة وسهم البنك التجاري الدولي 2.2 بالمئة.