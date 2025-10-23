ارتفاع معظم بورصات الخليج بفضل نتائج أعمال الشركات وزيادة أسعار النفط

أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الخميس بدعم إعلان الشركات لنتائج أعمالها وارتفاع أسعار النفط.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.7 بالمئة، بدعم من قفزة 2.8 بالمئة لسهم سالك وصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 بالمئة.

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول، عن زيادة 23 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث لتصل إلى 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، متجاوزا توقعات المحللين عند 5.54 مليار درهم وفقا لمتوسط التقديرات التي جمعتها بورصة لندن.

وتقدم سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.9 بالمئة بعد يوم من توقيع الشركة عقدا لبناء محطة تبريد ثانية في قرية جميرا.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة بعد أن حقق سهم شركة المشروعات السياحية (شمس) قفزة 8.2 بالمئة. ووافقت الجمعية العمومية للشركة يوم الأحد على تعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة إلى عشرة ريالات للسهم الواحد من 0.50 ريال.

وصعد سهم شركة الصناعات الكهربائية 4.5 بالمئة بعد ارتفاع كبير في صافي الربح الفصلي.

وزادت أسعار النفط، المحرك الرئيسي لأسواق المال في الخليج، بنحو خمسة بالمئة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل بسبب الحرب في أوكرانيا، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة.

وتراجع المؤشر في أبوظبي 0.4 بالمئة، متأثرا بخسارة 4.2 بالمئة لسهم مصرف أبوظبي الإسلامي رغم إعلان ارتفاع أرباح الربع الثالث.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر 0.3 بالمئة، بدعم ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 2.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة، لينهي بذلك جلستين من الخسائر.

قال الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء إن المفوض الاقتصادي في الاتحاد فالديس دومبروفسكيس ووزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط أعلنا مذكرة تفاهم لتمويل ثان بقيمة أربعة مليارات يورو (4.66 مليار دولار).