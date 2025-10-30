ارتفاع معظم بورصات الخليج بفعل نتائج الشركات وخفض الفائدة الأمريكية

أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع، اليوم الخميس، بفعل خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتسجيل شركات محلية في الخليج نتائج جيدة وحدوث انفراجة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن المؤشر السعودي أغلق منخفضا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبرم اتفاقا مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن المعادن الاستراتيجية والرسوم الجمركية. وترتبط دول الخليج بعلاقات تجارية قوية مع الدولتين.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأمريكية أمس الأربعاء مشيرا إلى أن هذا الخفض ربما يكون الأخير هذا العام بسبب الإغلاق الحكومي الحالي الذي قد يحد من توافر البيانات.

وتؤثر التحولات في السياسة النقدية الأمريكية بشكل كبير على أسواق الخليج إذ ترتبط معظم عملات المنطقة بالدولار.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة بفعل قفزة لسهم مجموعة الإمارات للاتصالات 3.9 بالمئة بعد إعلانها زيادة أرباحها للربع الثالث بنسبة واحد بالمئة وإيراداتها بنحو 30 بالمئة.

وأغلق مؤشر دبي على ارتفاع 0.3 بالمئة مع مكاسب لسهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة.

وزاد المؤشر القطري 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة أريدُ للاتصالات 3.5 بالمئة.

ونزل المؤشر السعودي 0.8 بالمئة متأثرا بخسارة سهم مصرف الراجحي 3.9 بالمئة والبنك الأهلي السعودي 2.5 بالمئة.

غير أن سهم شركة بوبا العربية قفز 7.8 بالمئة بعد ارتفاع أرباحها الفصلية.

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، قفز سهم شركة الحفر العربية 10 بالمئة، وهو أكبر مكسب يومي لها منذ إدراجها عام 2022، بعد تلقيها إخطارات استئناف العمل في منصتي حفر بحريتين. وستشرع المنصتان في عملياتهما في الربع الأول من عام 2026، ومن ثم سيحقق قطاع الحفر البحري نسبة تشغيل 100 بالمئة في الربع الثاني من عام 2026.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1 بالمئة مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 0.9 بالمئة.