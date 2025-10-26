ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الأحد، بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت أقل قليلا من التوقعات، الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا الأسبوع في حين انخفض المؤشر السعودي مع تراجع أسعار النفط.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل قليلا من المتوقع في سبتمبر أيلول مما أبقى البنك المركزي على مسار خفض أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل.

وتؤثر تحولات السياسة النقدية في الولايات المتحدة تأثيرا كبيرا على أسواق الخليج حيث تربط معظم الدول الخليجية عملاتها بالدولار.

وصعد المؤشر القطري 0.3 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 1.5 بالمئة في حين ارتفع سهم شركة بروة العقارية 0.3 بالمئة قبيل إعلان أرباحها في الأشهر التسعة الماضية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وتراجع سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 0.4 بالمئة قبيل إعلان نتائج أعمالها الفصلية اليوم أيضا.

ونزل المؤشر السعودي 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهمي مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي 0.8 بالمئة و2.6 بالمئة على الترتيب.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في الخليج، يوم الجمعة بسبب تساؤلات في السوق حول التزام الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين بسبب الحرب على أوكرانيا.

ومن بين الخاسرين الآخرين، تراجع سهم أرامكو السعودية 0.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 بالمئة ليسجل مستوى قياسيا جديدا، مع تسجيل مكاسب لمعظم الأسهم على المؤشر، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع 1.1 بالمئة.