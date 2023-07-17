ارتفاع معظم بورصات الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الاثنين، لتواصل مكاسبها مع زيادة توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صار على وشك التوقف عن اتخاذ قرارات برفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.

وكانت قراءة منخفضة لتضخم أسعار المستهلكين الأمريكيين كافية لإقناع المستثمرين بأن المركزي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة هذا الشهر لآخر مرة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.6 بالمئة بقيادة سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية الذي صعد 2.1 بالمئة وقفزة بلغت 5.3 بالمئة لسهم البنك السعودي الأول.

وصعد مؤشر دبي 0.2 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الخامسة مع ارتفاع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.6 بالمئة.

كما صعد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.5 بالمئة مدفوعا بزيادة سهم مصرف قطر الإسلامي 2.4 بالمئة غداة إعلانه ارتفاع صافي أرباحه للنصف الأول.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعا واحدا بالمئة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي واحدا بالمئة.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي إن البورصة المصرية واصلت الصعود لكنها قد تسجل جولة أخرى من تصحيحات الأسعار مع انخفاض أحجام التداول وزيادة ضغوط البيع على المستثمرين العالميين.