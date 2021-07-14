ارتفاع ملحوظ للدولار ويلامس أعلى مستوى في 3 أشهر

سجل الدولار خلال التعاملات الصباحية لجلسة الأربعاء ارتفاعا ملحوظا ولامس أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل اليورو وذروة أسبوع أمام الين، فيما تراجعت أسعار النفط جراء مخاوف جديدة حيال الطلب بعدما أظهرت بيانات انخفاض واردات الخام الصينية.

وجاء صعود الدولار بعد أن حفز ارتفاع التضخم الأمريكي الرهانات على تشديد أسرع للسياسة النقدية عما أشار إليه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي حتى الآن.

وقفز الدولار النيوزيلندي أكثر من واحد بالمئة إلى 70.235 سنت أمريكي بعد أن قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي، الأربعاء، إنه سيوقف برنامج شراء الأصول واسع النطاق، مما يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة هذا العام.

ومقابل اليورو، صعدت العملة الأمريكية إلى 1.17720 دولار عند أعلى مستوى منذ الخامس من نيسان/أبريل لليوم الثاني على التوالي، ثم تراجعت 0.1 بالمئة إلى 1.17860 دولار مقابل العملة الموحدة.

كما ارتفع الدولار إلى 110.70 ين ياباني للمرة الأولى منذ السابع من تموز/يوليو، قبل أن يتراجع 0.1 بالمئة إلى 110.50.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، 0.1 بالمئة إلى 92.705 بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 92.832، أقل بقليل من مستوى 92.844 الذي بلغه الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ الخامس من نيسان/أبريل.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 13 عاما في حزيران/يونيو وسط قيود العرض واستمرار ارتفاع تكاليف الخدمات المتعلقة بالسفر من مستوياتها المتدنية أثناء الجائحة.

ويتطلع المتعاملون الآن إلى كلمة رئيس الاحتياطي جيروم باول أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس بحثا عن أي مؤشرات عن توقيت تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

وصعد الدولار الكندي 0.1 بالمئة أمام نظيره الأمريكي إلى 1.2503 دولار كندي ولا يزال قريبا من أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 1.2590 دولار كندي الذي سجله الأسبوع الماضي، بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي أمس الثلاثاء.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 74.60 سنت أمريكي، محققا مكاسب بفعل ارتفاع نظيره النيوزيلندي.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.38245 دولار ليعوض بعض خسائر أمس حينما نزل 0.5 بالمئة.

وفي أسواق النفط، انخفضت أسعار الخام، الأربعاء، جراء مخاوف جديدة حيال الطلب بعدما أظهرت بيانات انخفاض واردات الصين من الخام في النصف الأول من العام ولكنها لازالت قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.

ونزل خام برنت ثمانية سنتات وهو ما يوازي 0.1 بالمئة إلى 76.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0602 بتوقيت غرينتش بعدما كسب 1.8 بالمئة يوم الثلاثاء.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 75.10 دولار للبرميل بعدما قفز 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفضت واردات الخام الصينية ثلاثة بالمئة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو مقارنة بها قبل عام وهو أول انكماش منذ 2013، وأدى عجز في حصص الواردات وأعمال صيانة في المصافي وارتفاع الأسعار العالمية إلى كبح المشتريات.

وقالت مجموعة يوراسيا في مذكرة “جرى خفض الواردات بسبب ارتفاع الأسعار مما قلص هامش ربح المصافي”.

وتابعت “إذا لم تتفق أوبك على زيادة للإمدادات قريبا فإن أسعار النفط المرتفعة ستقود على الأرجح لتقويض الطلب حتى في الأسواق الناشئة الأكثر تأثرا بالتكلفة وخاصة الهند”.