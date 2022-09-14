ارتفاع منسوب المياه في نهر إينهوليتس بعد غارة روسية

قال مسؤول إن مدينة كريفي ريه في جنوب أوكرانيا تواجه ارتفاعا في منسوب المياه في نهر إينهوليتس الأربعاء، بعدما أطلقت روسيا ثمانية صواريخ كروز على بنية تحتية محلية،‭‭ ‬‬ونشر أنطون جيراشتشينكو، مستشار وزير الداخلية، مقطع فيديو لما بدا أنه جسر صغير تجرفه المياه.

وكتب في تغريدة “تم توجيه الصواريخ صوب منشآت هيدروليكية، تسبب هذا في ارتفاع منسوب مياه نهر إينهوليتس، مما يهدد المدينة”.

وذكر كيريل تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس، في وقت سابق أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، واتهم الروس بمحاولة إثارة الذعر.