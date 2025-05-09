ارتفاع واردات الصين من الخام 7.5% خلال شهر أبريل

تباطأت واردات الصين من النفط الخام في أبريل\نيسان على أساس شهري لكنها قفزت 7.5 بالمئة على أساس سنوي بدعم وفرة في الشحنات الخاضعة للعقوبات ومع قيام شركات التكرير الحكومية بجمع مخزونات وسط عمليات إغلاق للصيانة.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن واردات أكبر مشتر في العالم بلغت 48.06 مليون طن في أبريل نيسان، بما يعادل 11.69 مليون برميل يوميا.

ويقل هذا عن 12.1 مليون برميل يوميا استوردتها الصين في مارس آذار لكنه أعلى من واردات أبريل\نيسان 2024 التي بلغت 10.88 مليون برميل يوميا.

وخلصت تقديرات فورتكسا أناليتكس إلى أن واردات النفط الإيراني، التي سجلت مستوى غير مسبوق في مارس\آذار والتي يتم تمرير معظمها على أنها نفط ماليزي، ظلت مرتفعة عند نحو 1.5 مليون برميل يوميا. وتشمل واردات النفط الإيراني كلا من الخام والمكثفات.

وذكرت فورتكسا أن الصين استوردت أيضا كمية غير مسبوقة من نفط القطب الشمالي الروسي بلغت نحو 280 ألف برميل يوميا في أبريل\نيسان، مما عوض انخفاض الإمدادات الإيرانية.

وقالت فورتكسا في مذكرة هذا الأسبوع “تسارعت وتيرة تراكم مخزونات النفط الخام في مستودعات الصين البرية بشكل كبير في أبريل. وتجاوز متوسط معدل التراكم 1.1 مليون برميل يوميا خلال الأسابيع الخمسة المنتهية في الرابع من مايو”.

لكن متعاملين حذروا من صعوبة تواجه بعض النفط الإيراني، الذي تم تسليمه خلال مارس آذار وأبريل نيسان ولا يزال في الخزانات، في الوصول لمشترين نهائيين في ظل مخاوف العقوبات التي تحول دون قيام بعض شركات التكرير المستقلة الأكبر حجما بالشراء، مما أدى إلى زيادة الخصومات إلى ما بين 2.3 و2.4 دولار للبرميل مقارنة بسعر خام برنت في بورصة إنتركونتننتال للخام الإيراني الخفيف، وذلك مقابل دولارين في السابق.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام ككل، بلغت الواردات 183.03 مليون طن أو 11.13 مليون برميل يوميا، بزيادة 0.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها رويترز.