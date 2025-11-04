ارتفاع واردات الكهرباء الأوكرانية إلى أعلى مستوى في 2025 وسط تصاعد الهجمات الروسية

قالت شركة إكس.برو الأوكرانية لاستشارات الطاقة، في بيان صدر مساء الاثنين، إن واردات أوكرانيا من الكهرباء قفزت في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها هذا العام، لتبلغ نحو 360 ميجاوات في الساعة، وسط تصاعد الهجمات الروسية على منشآت الطاقة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وأوضحت الشركة أن حجم الواردات في سبتمبر بلغ 140 ميجاوات في الساعة، وفي أغسطس نحو 264 ميجاوات في الساعة، مشيرة إلى أن معظم الإمدادات جاءت من المجر وبولندا.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن الضربات الروسية المتكررة تسببت في انقطاعات واسعة للكهرباء في عدد من المناطق، ما دفع البلاد إلى زيادة اعتمادها على واردات الطاقة لتعويض النقص المحلي.