الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع واردات الكهرباء الأوكرانية إلى أعلى مستوى في 2025 وسط تصاعد الهجمات الروسية

منذ ساعة واحدة
خطوط الكهرباء في أوكرانيا

خطوط الكهرباء في أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

قالت شركة إكس.برو الأوكرانية لاستشارات الطاقة، في بيان صدر مساء الاثنين، إن واردات أوكرانيا من الكهرباء قفزت في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها هذا العام، لتبلغ نحو 360 ميجاوات في الساعة، وسط تصاعد الهجمات الروسية على منشآت الطاقة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وأوضحت الشركة أن حجم الواردات في سبتمبر بلغ 140 ميجاوات في الساعة، وفي أغسطس نحو 264 ميجاوات في الساعة، مشيرة إلى أن معظم الإمدادات جاءت من المجر وبولندا.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن الضربات الروسية المتكررة تسببت في انقطاعات واسعة للكهرباء في عدد من المناطق، ما دفع البلاد إلى زيادة اعتمادها على واردات الطاقة لتعويض النقص المحلي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان
سكان شمال أفغانستان يباشرون إزالة الأنقاض بعد زلزال أسفر عن 20 قتيلًا
الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس
قبرص تطرح مبادرة لإنشاء منظمة أمنية إقليمية لتعزيز استقرار الشرق الأوسط
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
السوداني يعلن وقف استيراد البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي

الأكثر قراءة

غارة على الضاحية الجنوبية
جولة عسكرية قريبة.. ومصادر لـ"حزب الله" تكشف التفاصيل!
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎
أعمدة كهرباء
وزير الطاقة: ساعات الكهرباء ستصل إلى 10 يومياً في الشتاء