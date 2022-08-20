ارتفاع واردات كوريا الشمالية من الكمامات والقفازات الصينية

أظهرت بيانات للتجارة الصينية، السبت، أن كوريا الشمالية استوردت أكثر من مليون كمامة و15 ألف زوج من القفازات المطاطية من الصين في يوليو تموز، قبل فترة وجيزة من إعلان الانتصار على كوفيد-19.

وأعلنت بيونجيانج قبل أيام الانتصار على فيروس كورونا، منهية معركة قليلة التفاصيل ضد حالات “الحمى” التي ارتفعت إلى 4.77 مليون حالة. ولم تسجل أي حالات جديدة من هذا القبيل منذ 29 يوليو تموز.

ومع ذلك، صدرت الصين 1.23 مليون كمامة إلى كوريا الشمالية في يوليو تموز، بقيمة 44307 دولارات، ارتفاعا من 17 ألفا في الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن الجمارك الصينية.

وأظهرت البيانات أنه في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز، وهو آخر شهر توفرت عنه البيانات، استوردت كوريا الشمالية أكثر من 11.93 مليون كمامة من الصين.

ويقول خبراء إن النظام الصحي في كوريا الشمالية من أسوأ أنظمة الرعاية الصحية في العالم، مع افتقار مستشفياتها للتجهيزات ومحدودية غرف العناية المركزة، كما تعاني البلاد من انعدام لقاحات كوفيد-19.

وحتى كيم جونغ أون نفسه عانى على ما يبدو من الإصابة بكوفيد، وفقا لتعليقات أدلت بها شقيقته، في وقت سابق.