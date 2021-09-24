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ارتفاع وتيرة هجمات “داعش خرسان” ضد “طالبان”

منذ 50 دقيقة
عناصر من حركة طالبان

عناصر من حركة طالبان

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شهدت مدينة جلال آباد الواقعة شرق أفغانستان ارتفاعا بوتيرة الهجمات التي ينفذها تنظيم “داعش خرسان” ضد حركة “طالبان” المسيطرة في البلاد، بحسب ما ذكرت شبكة CNN الأمريكية.

وتبنى “داعش خرسان” عبر وكالة “أعماق” التابعة له 3 هجمات ضد “طالبان” في جلال آباد خلال يومي الأربعاء والخميس، زاعما قتل 6 عناصر بالحركة.

ولم تعلق “طالبان” على الهجمات إلا أن وسائل إعلام محلية بأفغانستان نقلت عن مسؤولين أمنيين بالبلاد أن 3 عناصر بداعش خرسان قتلوا، الثلاثاء، وأن الظروف التي قتلوا فيها لا تزال غير معروفة.

يذكر أن “داعش خرسان” تبنت التفجير الانتحاري الذي هز مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية، كابل، الشهر الماضي والذي أودى بحياة أكثر من 170 شخصا.

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