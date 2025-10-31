ارتفاع وفيات سيول فيتنام إلى 13 وفقد 11 آخرين

قالت حكومة فيتنام اليوم الجمعة إن عدد الوفيات الناجمة عن السيول في وسط البلاد ارتفع إلى 13 شخصا فيما لا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين.

وأغرقت السيول الناجمة عن هطول أمطار شديدة الغزارة مساحة كبيرة من وسط فيتنام خلال الأيام الماضية، وكانت العاصمة الإمبراطورية السابقة هوي ومدينة هوي آن القديمة الأكثر تضررا. وهما مدرجتان على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

وأظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام الحكومية أن المياه لا تزال تغمر الكثير من الموقعين.

وتتعرض فيتنام لعواصف وسيول هائلة تسقط وفيات في كثير من الأحيان وتتسبب في أضرار واسعة النطاق في الممتلكات خاصة خلال موسم العواصف من يونيو حزيران حتى أكتوبر تشرين الأول.

وذكرت الوكالة الحكومية لمواجهة الكوارث في تقرير لها أن السيول أغرقت أكثر من 116 ألف منزل وخمسة آلاف هكتار من المحاصيل وألحقت أضرارا بالطرق والسكك الحديدية مما أدى إلى انقطاع حركة المرور والكهرباء في عدة مناطق.

ويتوقع التقرير استمرار هطول الأمطار الغزيرة في وسط فيتنام حتى غد السبت.