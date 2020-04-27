ارتفاع وفيات فيروس كورونا في روسيا

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ارتفعت أرقام وفيات فيروس كورونا المستجد في روسيا ، وأعلنت روسيا تسجيل 6 آلاف و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالعدوى في البلاد إلى 87 ألفا و147 شخصا.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة لمرضى مصابين بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 794 شخصا.

ومن حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، تكون روسيا قد تجاوزت الصين، التي أعلنت الاثنين عن تسجيل 82 ألفا و830 إصابة.

وكانت روسيا قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أن البلاد لم تصل بعد إلى ذروة تفشي الفيروس، الأمر الذي ينذر بضحايا أكثر خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إن موسكو أبطأت انتشار فيروس كورونا، لكنه حذر من أن البلاد لم تشهد ذروة الإصابات بعد.

وتشاور بوتن مع كبار المسؤولين الطبيين عبر الهاتف، الاثنين الماضي، وقال إن الحكومة ستتحرك فقط لتخفيف الإغلاق الاقتصادي الجزئي، إذا قرر الخبراء الطبيون بأن الوضع آمن.

وأمر بوتن بإغلاق معظم الأعمال، باستثناء الصناعات الأساسية، حتى 30 أبريل الجاري، وأمر معظم الأقاليم الروسية باتباع إجراءات الحجر الصحي الصارمة.

من جانبها، أمرت وزارة الدفاع الروسية، بوضع آلاف الجنود في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بعد إلغاء عرض عسكري ضخم كانوا يتدربون عليه لإقامته في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو.

وكان من المقرر إقامة العرض بمشاركة ما يصل إلى 15 ألف جندي في 9 مايو، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان الحجر الصحي مجرد إجراء احترازي، أو أن بعض الجنود قد أصيبوا بفيروس كورونا، لكنها قالت إنه سيتم تطهير جميع المركبات العسكرية والقطارات والطائرات المستخدمة في إعادة تمركزهم.