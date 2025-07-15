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ارتفاع وفيات فيضانات تكساس إلى 131 واقتراب عواصف جديدة

منذ 17 ساعة
ضحايا سيول تكساس

ضحايا سيول تكساس

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ارتفع العدد الرسمي للوفيات الناجمة عن العواصف في أنحاء ولاية تكساس الأمريكية إلى 131 أمس الاثنين، وحذرت السلطات من تجدد هطول الأمطار الغزيرة بعد 10 أيام من فيضانات منطقة هيل كانتري المفاجئة التي حولت نهر جوادالوبي إلى سيل مميت.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من الفيضانات حتى صباح اليوم الثلاثاء يتوقع هطول أمطار غزيرة في منطقة واسعة من وسط تكساس تمتد من ريو جراندي شرقا إلى سان أنطونيو وأوستن.

وشمل التحذير مقاطعة كير وأجزاء أخرى من هيل كانتري على امتداد نهر جوادالوبي لا تزال تتعافى من كارثة الفيضانات التي وقعت في الرابع من يوليو تموز، واجتاحت مدينة كيرفيل، حيث مقر إدارة المقاطعة، ومخيما صيفيا مسيحيا للفتيات على ضفاف النهر في بلدة هانت القريبة.

ونُصح سكان المناطق المطلة على نهر جوادالوبي، وكذلك فرق البحث التي لا تزال تمشط ضفافه، بالبحث عن مناطق مرتفعة حتى زوال الخطر الجديد.

وقال جريج أبوت حاكم تكساس أمس الاثنين إن العواصف أودت بحياة 131 شخصا على الأقل في الولاية منذ الرابع من يوليو تموز، وسُجلت معظم هذه الوفيات في كيرفيل وما حولها، وذلك ارتفاعا من العدد المعلن يوم الجمعة والبالغ 120 قتيلا.

وأضاف أبوت أن 97 شخصا لا يزالون مفقودين في منطقة كيرفيل الكبرى، بانخفاض عن أكثر من 160 شخصا قالت السلطات إنهم في عداد المفقودين الأسبوع الماضي.

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