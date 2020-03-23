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ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا إلى 335

أعلنت بريطانيا، الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد، إلى 335 شخصا، بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.

وفي وقت سابق الاثنين، تم تسجيل 4 وفيات جديدة في إسكتلندا، في إشارة جديدة على انتشار وباء كورونا في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

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من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، من أغلبية دول العالم.

ووفق قاعدة بيانات نشرتها وكالة فرانس برس، الاثنين، دعت السلطات حول العالم رقما مذهلا بلغ أكثر من مليار شخص في ما يربو على 50 بلدا إلى البقاء في منازلهم، سعيا لمكافحة الانتشار السريع لوباء كوفيد-19.

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