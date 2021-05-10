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ارتفاع وفيات مستشفى السلط في الأردن إلى 8

10 - مايو - 2021
مستشفى السلط

مستشفى السلط في الأردن

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ارتفع عدد وفيات فاجعة مستشفى السلط الجديد جراء نفاد الأكسجين إلى ثمانية، حسبما نقلت صحيفة “الرأي” الأردنية عن مصدر رسمي اليوم الاثنين.

وبين المصدر أن “سبب تأخير كشف سبب الوفاة يعود لإجراءات عديدة منها، التشريح وأخذ العينات والشهود وغيرها، حيث ثبت أن سبب وفاة الحالة يعود لنقص الأوكسجين في ذلك الوقت”.

وأضاف المصدر أن “أهالي المتوفى رفعوا قضية لدى مدعي عام السلط وبعد الاستماع للشهود والتقارير الطبية والخبراء، وبعد الانتهاء من إجراء التحقيق تم تحويل ملف قضية المتوفى الثامن إلى محكمة صلح جزاء عمان وضمها ضمن الضحايا السبعة الذين توفاهم الله مطلع شهر مارس الماضي”.

واستمعت محكمة صلح جزاء عمان لشهادة ممرضين يعملان في مستشفى السلط، ليرتفع بذلك عدد الشهود المستمع اليهم إلى 22 شاهد نيابة عامة، وبقي 27 شاهدا من المتوقع أن يتم الانتهاء من الاستماع اليهم خلال الأشهر المقبلة، وتبدأ بعد ذلك المحكمة الاستماع لشهود موكلي الدفاع عن المتهمين.

وقررت المحكمة، الاستماع لشهادة رئيس مجلس إدارة الشركة الموردة للاوكسجين في المستشفيات الحكومية بقضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى السلط الحكومي، خلال جلستها المقبلة والتي ستعقد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد، وذلك بحسب صحيفة “الرأي”

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