ارتفاع وفيات وإصابات فيروس كورونا حول العالم

يواصل عدو البشرية انتشاره حول العالم، حاصدا أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و565 ألفاً و21 حالة

وارتفع عدد الإصابات إلى 171 مليوناً و468 ألفاً و758 إصابة، الثلاثاء، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 153 مليوناً و766 ألفاً و652 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

23 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بكوفيد-19، الإثنين، انخفاضا من 27 حالة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وأوضحت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 15 نزولا من 19 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91122 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وفيات قياسية في بيرو

عدّلت بيرو الحصيلة الرسمية لوفيات كوفيد-19 إلى 180764 وفاة، أي حوالي 3 أمثال الحصيلة السابقة، وذلك بعد مراجعة حكومية أظهرت مدى شدة انتشار المرض في البلاد.

ويجعل ذلك بيرو تسجل أسوأ معدل وفيات بالفيروس بين كل 100 ألف شخص، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبيرو واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررا من الجائحة التي أدت لازدحام مستشفياتها بالمرضى وتجاوز حاجتها المتاح من اسطوانات الأكسجين.

وحذر خبراء لوقت طويل من أن الأعداد الحقيقية للوفيات لا تحتسب بالكامل في الإحصاءات الرسمية.

وقالت الحكومة إنها ستحّدث عدد الوفيات الرسمي الذي بلغ 69342 حتى الأحد، وعزت ذلك جزئيا إلى نقص الفحوص الذي جعل من الصعب التأكد من أن سبب الوفاة هو فيروس كورونا.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، كانت المجر صاحبة أسوأ معدل لوفيات كوفيد-19 بين كل 100 ألف شخص إذ بلغ العدد حوالي 300 وفاة.

والآن، أصبح المعدل في بيرو بعد تحديث حصيلة الوفيات أكثر من 500 وفاة بكوفيد-19 بين كل 100 ألف من السكان.