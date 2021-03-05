ارتفاع وفيات وإصابات كورونا حول العالم

استطاع فيروس كورونا المستجد من التأثير على جميع دول العالم وحصد أرواح ملايين الأشخاص ، رغم البدء في عملية التطعيم صد الفيروس .

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن ما يزيد على 115.43 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و668767.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

الصين تسجل 9 إصابات جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، الجمعة، إن الصين سجلت 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، الخميس، مقارنة بعشر حالات في اليوم السابق.

وذكر بيان للجنة أن جميع الإصابات الجديدة حالات قادمة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة إلى 12 من 14 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات “كوفيد-19” المؤكدة في البر الرئيسي للصين الآن 89952 حالة، في حين ظل عدد الوفيات بدون تغيير عند 4636.

إصابات ألمانيا ترتفع بواقع 10580

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 10580 ليصل إلى مليونين و482522.

كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع 264 ليصل إلى 71504.