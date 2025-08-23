ارتقاء الصحفي خالد المدهون بنيران الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم السبت “استشهاد الصحافي خالد المدهون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة”.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فإن “المدهون استشهد أثناء تغطيته استهداف الاحتلال للمُجوعين وطالبي المساعدات قرب (زيكيم) شمال قطاع غزة”.

ونعى المشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف وكافة العاملين في القطاع الزميل الصحفي في “تلفزيون فلسطين” خالد المدهون.

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان: “ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وإلى الأسرة الصحفية، الزميل الصحفي الشهيد خالد محمد مصطفى المدهون مصور تلفزيون فلسطين”.

وأضافت النقابة: “ارتقى المدهون يوم السبت 23 أغسطس 2025 أثناء تأديته لواجبه المهني في تغطية الأحداث في منطقة زكيم شمال قطاع غزة، جراء استهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وشددت في بيانها على أن استهداف الصحفيين جريمة متواصلة تمارسها قوات الاحتلال في محاولة لطمس الحقيقة وإسكات الصوت الفلسطيني.

وأكدت أن تل أبيب لن تفلح في كسر عزيمة فرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون أداء رسالتهم رغم كل المخاطر.