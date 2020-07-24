اردوغان يشارك في أول صلاة في “آيا صوفيا” بعد تحويلها إلى مسجد

اردوغان يشارك في أول صلاة في مسجد آيا صوفيا
اردوغان يشارك في أول صلاة في مسجد آيا صوفيا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يشارك الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم، في أول صلاة في “آيا صوفيا” في اسطنبول منذ تحويلها إلى مسجد.

ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 10 تموز، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية “آيا صوفيا” كمسجد للصلاة. وذلك بعد أن ألغى القضاء التركي قرارا من مجلس الوزراء يعود لعام 1934، الذي يقضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى “متحف”.

وأعلنت السلطات التركية أن “مسجد آيا صوفيا” سيبقى مفتوحاً للزوار خارج ساعات الصلاة، في خطوة قد تهدف إلى تخفيف الانتقادات الدولية لتحويل المتحف السابق إلى مسجد. وأكد أردوغان أنهم “سيحافظون على تراث آيا صوفيا الثقافي”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

واشنطن تؤكد أن طائرة حربية أميركية اعترضت طائرة الركاب الايرانية فوق سوريا

الرئيس الاميركي وولي العهد السعودي بحثا التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا

ترامب يلغي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في جاكسونفيل

بومبيو يتّهم القنصلية الصينية في هيوستن بأنّها “مركز تجسّس”