استئناف المساعدات من قبرص لغزة بعد توقفها عقب مقتل موظفي إغاثة

قال مصدر قبرصي ومسؤول إماراتي إن شحنات المساعدات استؤنفت من قبرص إلى غزة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بإبحار سفينة تحمل مواد غذائية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر بعد توقف المساعدات عقب مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في غارة إسرائيلية.

وأوقفت منظمة ورلد سنترال كيتشن غير الحكومية المساعدات لمراجعة نشاطها في القطاع بعد الهجوم الذي وقع في أوائل أبريل نيسان، في قرار أدى إلى تعليق الشحنات المباشرة من قبرص إلى غزة.

وقال المصدر القبرصي والمسؤول الإماراتي إن سفينة شحن صغيرة غادرت ميناء لارنكا مساء أمس الجمعة محملة بمساعدات تبرعت بها الإمارات.

وذكر المسؤول “الإمارات تؤكد مغادرة سفينتها الإغاثية من قبرص وعلى متنها 400 طن من المساعدات الغذائية لأهل غزة”.

وأضاف “تواصل دولة الإمارات استكشاف كافة السبل مع شركائها الإقليميين والدوليين لمعالجة الأزمة الإنسانية الملحة في قطاع غزة وزيادة إيصال المساعدات إلى القطاع برا وجوا وبحرا”.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 34 ألف فلسطيني قتلوا خلال الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ستة أشهر في غزة، ردا على هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جنوب إسرائيل. كما تسببت الحملة الإسرائيلية في كارثة إنسانية لسكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.

وبدأت الولايات المتحدة في بناء رصيف عائم على ساحل البحر المتوسط في قطاع غزة، والذي سيتيح فحص شحنات المساعدات في قبرص تحت إشراف إسرائيلي. ولكن عندما تصل تلك المساعدات إلى غزة، سيتعين أيضا أن تمر عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية على الأرض.