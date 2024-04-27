السبت 18 شوال 1445 ﻫ - 27 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استئناف المساعدات من قبرص لغزة بعد مقتل موظفي الإغاثة

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2024 8:45 صباحًا
سفينة مساعدات تنطلق من قبرص باتجاه غزة

سفينة مساعدات تنطلق من قبرص باتجاه غزة

A A A
طباعة المقال

قال مصدر قبرصي إن شحنات المساعدات استؤنفت من قبرص إلى غزة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة 26\4\2024، بإبحار سفينة تحمل مواد غذائية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر بعد توقف المساعدات عقب مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في غارة إسرائيلية.

وأوقفت منظمة ورلد سنترال كيتشن غير الحكومية المساعدات لمراجعة نشاطها في القطاع بعد الهجوم الذي وقع في أوائل أبريل\نيسان، في قرار أدى إلى تعليق الشحنات المباشرة من قبرص إلى غزة.

وقال المصدر القبرصي إن سفينة شحن صغيرة غادرت ميناء لارنكا مساء أمس الجمعة 26\4\2024 محملة بمساعدات تبرعت بها الإمارات.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 34 ألف فلسطيني استشهدوا خلال الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ستة أشهر في غزة، ردا على هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جنوب إسرائيل. كما تسببت الحملة الإسرائيلية في كارثة إنسانية لسكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.

وبدأت الولايات المتحدة في بناء رصيف عائم على ساحل البحر المتوسط ​​في قطاع غزة، والذي سيتيح فحص شحنات المساعدات في قبرص تحت إشراف إسرائيلي. ولكن عندما تصل تلك المساعدات إلى غزة، سيتعين أيضا أن تمر عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية على الأرض.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سفينة في البحر الاحمر
القيادة المركزية: سفينة تضررت بهجوم حوثي وأكملت رحلتها
وزير: روسيا قصفت منشآت طاقة أوكرانية في 3 مناطق
حماس "تدرس" رد إسرائيل على مقترح بشأن هدنة في غزة

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
بقبضة المعلومات.. نفذوا أكثر من 100 عمليّة سلب على طريق المطار وخلدة والطيونة!
مستشفى في لبنان
بين الوزارة والجمعية.. "فيلم" مستوصفات طويل!
ايتمار بن غفير
صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن حادث "بن غفير" وإصابته