استئناف تدفقات النفط إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروغبا

خط أنابيب النفط دروغبا بين المجر وروسيا في مصفاة الدانوب التابعة لمجموعة MOL المجرية في سازالومباتا، المجر، رويترز

قال مسؤولون من المجر وسلوفاكيا في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن النفط عاد يتدفق من جديد إلى البلدين عبر خط أنابيب دروغبا بعد توقف الإمدادات بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على محطة ضخ نفط في منطقة تامبوف الروسية.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية الروسية للطاقة، وهي قناة رئيسية تدر أموالا لصالح مجهود الكرملين الحربي. وتمثل مبيعات النفط والغاز ربع إجمالي عائدات موازنة الدولة الروسية.

وعلى عكس معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ظلت سلوفاكيا والمجر معتمدتين على الطاقة الروسية وتحصلان على معظم نفطهما الخام عبر خط أنابيب دروجبا.

وقالت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا في بيان “يتدفق النفط إلى سلوفاكيا حاليا بشكل عادي”.

وأضافت “في الأيام القليلة المقبلة سنحصل على معلومات أوضح بشأن أي تعديلات للإمدادات المقررة لهذا الشهر… لكن أعتقد أن التأثير سيكون عند الحد الأدنى بالنظر إلى الاستئناف السريع لتدفقات الخام عبر خط أنابيب دروغبا”.

وذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في بيان أيضا أن تدفقات النفط عبر خط أنابيب دروغبا استؤنفت إلى المجر.

وقالت شركة (إم.أو.إل) المجرية للنفط في بيان عبر البريد الإلكتروني إن إنتاج الوقود لم يتعطل أثناء الإغلاق المؤقت.

وتعطلت من قبل تدفقات النفط عبر خط أنابيب دروجبا، الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، لفترة وجيزة في مارس آذار بعد هجوم أوكراني على محطة قياس.