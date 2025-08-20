الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استئناف تدفقات النفط إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروغبا

منذ ساعة واحدة
خط أنابيب النفط دروغبا بين المجر وروسيا في مصفاة الدانوب التابعة لمجموعة MOL المجرية في سازالومباتا، المجر، رويترز

خط أنابيب النفط دروغبا بين المجر وروسيا في مصفاة الدانوب التابعة لمجموعة MOL المجرية في سازالومباتا، المجر، رويترز

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون من المجر وسلوفاكيا في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن النفط عاد يتدفق من جديد إلى البلدين عبر خط أنابيب دروغبا بعد توقف الإمدادات بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على محطة ضخ نفط في منطقة تامبوف الروسية.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية الروسية للطاقة، وهي قناة رئيسية تدر أموالا لصالح مجهود الكرملين الحربي. وتمثل مبيعات النفط والغاز ربع إجمالي عائدات موازنة الدولة الروسية.

وعلى عكس معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ظلت سلوفاكيا والمجر معتمدتين على الطاقة الروسية وتحصلان على معظم نفطهما الخام عبر خط أنابيب دروجبا.

وقالت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا في بيان “يتدفق النفط إلى سلوفاكيا حاليا بشكل عادي”.

وأضافت “في الأيام القليلة المقبلة سنحصل على معلومات أوضح بشأن أي تعديلات للإمدادات المقررة لهذا الشهر… لكن أعتقد أن التأثير سيكون عند الحد الأدنى بالنظر إلى الاستئناف السريع لتدفقات الخام عبر خط أنابيب دروغبا”.

وذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في بيان أيضا أن تدفقات النفط عبر خط أنابيب دروغبا استؤنفت إلى المجر.

وقالت شركة (إم.أو.إل) المجرية للنفط في بيان عبر البريد الإلكتروني إن إنتاج الوقود لم يتعطل أثناء الإغلاق المؤقت.

وتعطلت من قبل تدفقات النفط عبر خط أنابيب دروجبا، الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، لفترة وجيزة في مارس آذار بعد هجوم أوكراني على محطة قياس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
ما هي أبرز الملفات التي تم بحثها خلال اللقاء بين الشيباني ووفد إسرائيلي في باريس؟
وزير الخارجية الصيني وانغ يي. رويترز
استعداداً للمشاركة في قمة ثلاثية.. وزير الخارجية الصيني يصل إلى أفغانستان
المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. رويترز
ويتكوف: الرئيس ترامب يريد إنهاء الحرب على غزة بشكل فوري

الأكثر قراءة

توم براك
رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
وثقة احتجاجية في الضفة الغربية دعما للأسرى في سجون إسرائيل
غزة تحت القصف
فلسطين تتضامن مع الأسرى وسط تدهور أوضاعهم في السجون الإسرائيلية
المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
هذا ما قاله باراك عن بري