استئناف تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب جيهان التركي

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قوله اليوم الأربعاء إن تصدير النفط الخام العراقي عبر خط أنابيب جيهان التركي سيستأنف اليوم الأربعاء أو غدا الخميس بعد توقف دام عامين.

وأوضح الوزير أن اتفاقا أُبرم مع حكومة إقليم كردستان العراق يقضي باستئناف تصدير النفط الخام عبر خط أنابيب جيهان التركي.

ونقلت وكالة الأنباء عن الوزير قوله إنه سيتم تصدير “80 ألف برميل من النفط يوميا عبر جيهان من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو)”.

لكن أربعة مصادر مطلعة في قطاع النفط قالت في وقت لاحق اليوم إنه لا توجد أي مؤشرات على استئناف وشيك لصادرات النفط العراقية عبر خط أنابيب جيهان.

وخط أنابيب نقل النفط بين كركوك وجيهان متوقف منذ 2023 بعد أن قضت محكمة تحكيم بأن على تركيا أن تدفع 1.5 مليار دولار تعويضا عن الأضرار التي نجمت عن الصادرات غير المصرح بها من عام 2014 إلى عام 2018. وطعنت تركيا على الحكم.

وينقل خط الأنابيب نحو 450 ألف برميل من النفط العراقي يوميا بما في ذلك 370 ألف برميل يوميا من إنتاج حكومة إقليم كردستان العراق.

وقالت بغداد إن سومو هي الجهة الوحيدة المصرح لها بإدارة صادرات النفط عبر الميناء التركي.