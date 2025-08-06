استئناف تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب جيهان التركيد

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأربعاء إن تصدير النفط الخام العراقي عبر خط أنابيب جيهان التركي سيستأنف اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير قوله إن “اتفاقا أبرم مع حكومة إقليم كردستان يقضي باستئناف تصدير النفط الخام عبر خط أنبوب جيهان التركي، بعد أشهر من التوقف”.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي من كركوك أن عملية التصدير ستنطلق خلال يوم أو يومين، بعد إكمال عملية تجميع الكميات المطلوبة في الخزانات، مبينا أن عملية الضخ “كان يُفترض أن تبدأ اليوم، لكن الأمور الفنية المتعلقة بالخزين تتطلب بعض الوقت”.