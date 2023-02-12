الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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استئناف شحن النفط الأذربيجاني في ميناء جيهان التركي

منذ 55 دقيقة
ميناء جيهان التركي

ميناء جيهان التركي

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أعلنت المتحدثة باسم شركة بريتيش بتروليوم “بي.بي”، استئناف تحميل نفط أذربيجان في ميناء جيهان التركي، الأحد.

وتضرر الميناء الواقع على ساحل تركيا على البحر المتوسط جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين.

والميناء هو نقطة التخزين والتحميل لخط أنابيب “بي.تي.سي” الذي ينقل النفط من أذربيجان وكذلك خط أنابيب كركوك من العراق.

قال مسؤول تركي ومصدر ملاحي، أمس السبت، إن ميناء جيهان التركي قد يستأنف تحميل النفط من خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان “بي.تي.سي” في غضون يوم أو يومين باستخدام إجراءات “يدوية”.

وتضرر الميناء الذي يقع على ساحل تركيا المطل على البحر المتوسط في الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسورية يوم الاثنين.

والميناء هو نقطة التخزين والتحميل بخط أنابيب باكو-تفليس-جيهان (بي.تي.سي) الذي ينقل النفط من أذربيجان ومن خط أنابيب كركوك بالعراق أيضا.

و”بي.بي” أذربيجان هي الشركة المشغلة لقسمي أذربيجان وجورجيا في خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان (بي.تي.سي)، كما تستخدم أذربيجان ميناء جيهان التركي كمركزها الرئيسي لتصدير الخام، إذ يبلغ تدفق الخام إليه نحو 650 ألف برميل يوميا.

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