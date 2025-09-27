استئناف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق لتركيا

لهب يتصاعد من مدخنة في حقل نفط في أربيل، في إقليم كردستان العراق، 16 أغسطس 2014. رويترز

قالت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إن النفط الخام تدفق عبر خط أنابيب من إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف العام، بعد اتفاق مؤقت أنهى الجمود.

ووفقا لبيان الوزارة بدأ الضخ الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت جرينتش).

وأضافت الوزارة “انطلقت عمليات التشغيل عند الساعة السادسة صباحا بوتيرة عالية وانسيابية تامة من دون تسجيل أي مشاكل فنية تُذكر”.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أمس الجمعة إن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم سيشهد تدفق ما بين 180 ألفا و190 ألف برميل يوميا من النفط إلى ميناء جيهان التركي.

وضغطت الولايات المتحدة لاستئناف الضخ، والذي من المتوقع أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة ما يصل إلى 230 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى الأسواق العالمية في وقت يعمل فيه تحالف أوبك+ على تعزيز الإنتاج لزيادة حصته في السوق.

وتوقف خط أنابيب كركوك-جيهان عن العمل في مارس آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع 1.5 مليار دولار للعراق تعويضا عن صادرات غير مصرح بها من سلطات إقليم كردستان.

وأفاد مسؤولون عراقيون مطلعون على الاتفاق بأن الخطة الأولية التي تسنى الاتفاق عليها يوم الأربعاء تنص على التزام حكومة إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل يوميا لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) مع الاحتفاظ بخمسين ألف برميل يوميا أخرى للاستخدام المحلي.

وستتولى جهة مستقلة إدارة المبيعات من ميناء جيهان التركي اعتمادا على الأسعار الرسمية لسومو.

وقال مسؤولون إنه سيتم تحويل 16 دولارا عن كل برميل يباع إلى حساب ضمان وتوزيعها بشكل متناسب على المنتجين، بينما تذهب بقية الإيرادات إلى سومو.

وقالت دي.إن.أو النرويجية إنها ليس لديها خطط حاليا لتصدير النفط عبر خط الأنابيب، لكن لا يزال بإمكان مشتري نفطها المحليين شحنه من خلاله. وقالت هي وشريكتها في المشروع جينيل إنرجي أن مسألة متأخرات كردستان البالغة نحو مليار دولار للمنتجين، والتي تستحق دي.إن.أو منها نحو 300 مليون دولار، بحاجة إلى تسوية.

واتفقت شركات النفط الثماني التي وقعت على الاتفاق وحكومة إقليم كردستان على الاجتماع خلال 30 يوما من استئناف الصادرات للعمل على آلية لتسوية الديون المستحقة.