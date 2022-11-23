نقلت وكالة تاس للأنباء، الأربعاء، عن شركة ترانسنفت الروسية المملوكة للدولة والمحتكرة لخطوط الأنابيب فيها أنه جرى استئناف ضخ النفط عبر القسم الأوكراني من خط أنابيب دروجبا بعد تعليقه جزئيا.

ولم يتضح على الفور سبب التعليق الجزئي، الذي‭‭‭ ‬‬‬ تزامن مع إمطار روسيا لأوكرانيا بوابل من الصواريخ، مما أدى إلى إغلاق محطات للطاقة النووية وتسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي حتى عبر الحدود في مولدوفا.

ويعدّ خط أنابيب دروجبا واحدًا من أكبر شبكات خطوط أنابيب النفط في العالم؛ إذ ينقل الخام لنحو 4 آلاف كيلومتر من الجزء الشرقي من روسيا، وتحديدًا من مدينة ألميتيفسك إلى أوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألمانيا.

وتتفرع هذه الشبكة أيضًا إلى العديد من خطوط الأنابيب؛ لتقديم منتجاتها في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وخارجها.

وتُشغّل شركة النفط الروسية روسنفط خط أنابيب دروجبا في روسيا، إذ يُنقل ثلث واردات الخام من موسكو عبر هذا الطريق، لكن تؤول عملية تشغيله إلى شركات أخرى في الدول التي يمرّ من خلالها.

وتبلغ قدرة خط أنابيب دروجبا نحو 1.4 مليون برميل يوميًا، لذلك يعدّ أكبر شريان رئيس لنقل النفط الروسي والنفط القازاخستاني عبر أوروبا.