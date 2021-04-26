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استئناف محادثات إيران النووية في فيينا غداً الثلاثاء

26 - أبريل - 2021
محادثات فيينا- أرشيفية

محادثات فيينا- أرشيفية

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قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا ستستأنف غدا الثلاثاء، في أحدث جولة من المحادثات الرامية لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وإقناع طهران بإنهاء انتهاكاتها.

واجتمعت إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا في فيينا للاتفاق على الخطوات اللازمة لإحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: ”سيواصل المشاركون مناقشاتهم لبحث إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق، وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق“.

ويوجد وفد أمريكي في موقع منفصل في فيينا مما يتيح لممثلي القوى الخمس التنقل بين الجانبين؛ لأن إيران رفضت المحادثات المباشرة.

وفي الجولتين السابقتين، قالت الأطراف الأوروبية في الاتفاق: إنها شهدت تقدما لكن ثمة حاجة إلى مزيد من العمل.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي قول في تصريحات صحفية اليوم، الإثنين، إن هناك العديد من التحديات تواجه الاتفاق النووي الإيراني ، وذلك عشية استئناف الجولة الثالثة من مفاوضات فيينا .
وقال للصحفيين عقب خروجه من جلسة مناقشات مع النواب في لجنة الأمن القومي البرلمانية أمس الأحد “دخلنا مساراً يمكن استكماله، لكن من السابق لأوانه القول إننا متفائلون أو متشائمون حول ما إذا كان بإمكاننا التغلب على التحديات والعقبات”

لا أنه أكد أن الوفد المفاوض لا يشعر بخيبة أمل، بل ملتزم بالمهمة الملقاة على عاتقه.

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