الأربعاء 29 شوال 1445 ﻫ - 8 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استئناف مفاوضات الهدنة في غزة بحضور جميع الأطراف في القاهرة

منذ 43 دقيقة
الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

A A A
طباعة المقال

في خطوة هامة نحو إحلال السلام في غزة، تعتزم إسرائيل وحماس استئناف المفاوضات بشأن الهدنة في القاهرة، وذلك بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المصرية.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر رفيع قوله: “استئناف مفاوضات الهدنة اليوم (الأربعاء) في القاهرة بحضور كافة الأطراف”.

وتستضيف مصر وفودا تمثل كلا من طرفي الحرب حركة حماس وإسرائيل، إضافة إلى قطر والولايات المتحدة اللتين تشاركان مع مصر في جهود الوساطة لوقف الحرب، التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر إسرائيلية عن لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، الأربعاء.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات بين الوسطاء والحركة الفلسطينية في القاهرة، الأحد، في حين تبادلت إسرائيل وحماس اللوم علنا بشأن الفشل في التوصل إلى اتفاق.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

طائرة "بوينغ" تتعرض لعطل وتهبط بدون عجلات أمامية
فيديو.. طائرة شحن تهبط بمقدمتها الأمامية في مطار إسطنبول بعد تعطل عجلات الهبوط
شركة ادنوك
أدنوك توقع اتفاقية لتوريد الغاز المسال مع إنرجي بادن فورتمبيرج الألمانية
علما روسيا وكوريا الشمالية
روسيا تؤكد تقديرها للعلاقات مع كوريا الشمالية وسعيها لتطويرها في كل المجالات

الأكثر قراءة

جبران باسيل
باسيل خارج "التيار"!
عناصر من حزب الله
استعدادا لما بعد رفح.. الحزب يعلن التعبئة ويستخدم أسلحة متطورة
رئيس بلدية عيون الغزلان السابق خالد المرعبي
خالد المرعبي: سأقوم بالكشف عن المسؤولين بالإساءة لسمعتي والإدعاء عليهم