استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا غدا الأحد

وافقت السودان ومصر وأثيوبيا على استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة ، وأعلن السودان، اليوم السبت، عن استئناف المفاوضات ، غدا الأحد.

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، إن ”الدول الثلاث، توافقت على عقد اجتماع متابعة بدعوة من السودان؛ لرفع تقرير للاتحاد الأفريقي، خلال أسبوع، حول سبل إحراز تقدم ملموس في مفاوضات السد“.

وأوضحت أنها ”ستعمل خلال هذه الجولة على وضع جدول أعمال واضح ومفصل، وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض، وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجولات السابقة“..

وأفادت الوزارة بأن ”الدول الثلاث اتفقت على أن يوجّه الجانب السوداني، بوصفه الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية لاجتماعات الدول الثلاث، الدعوة لعقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع؛ بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة“، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأعلنت الخرطوم عن أنها ستنظم على مدى أسبوع، مفاوضات حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، الذي يثير غضب مصر والسودان، وذلك في أعقاب مؤتمر عبر الفيديو جمع وزراء خارجية الدول الثلاث.

وفي اجتماع عقداه، الثلاثاء الماضي في القاهرة، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، تمسكهما بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الإثيوبي، وهو مطلب تعارضه أديس أبابا.

وفي نهاية الأسبوع، اتهمت إثيوبيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحريض على حرب ضدها على خلفية السد، بعدما انتقد سيد البيت الأبيض، الجمعة، المشروع الإثيوبي، وألمح إلى أن مصر يمكن أن تدمره.