استثمارات صينية مستقلة تغير خريطة إنتاج النفط في العراق

تتجه بعض شركات النفط الصينية المستقلة إلى العراق حيث تخطط لتنفيذ مشروعات بمليارات الدولارات لاستغلال احتياطيات البلاد الضخمة في منافسة مع شركات نفط عالمية وأخرى مدعومة من بكين تهيمن حاليا على الإنتاج في ثاني أكبر بلد منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

فيما يلي تفاصيل بعض أنشطة الشركات الصينية المستقلة في العراق:

* يونايتد إنرجي جروب

تنتج الشركة الصغيرة، المدرجة في بورصة هونج كونج، النفط والغاز من باكستان ومن حقل لياوخه النفطي في الصين. وتنتج أيضا كميات تقدر بنحو 120 ألف برميل يوميا من النفط من منطقة الامتياز 9 بالعراق، وهي الأكبر بين الشركات المستقلة.

وحصلت الشركة العام الماضي على ترخيص للبحث والتنقيب في منطقة امتياز الفاو في جنوب العراق قرب الحدود مع الكويت وإيران.

وتدير الشركة وحدات لتجارة النفط في سنغافورة ودبي وبكين يتولاها متعاملون سابقون في شركات تابعة للدولة الصينية.

* مجموعة تشونغمان للبترول والغاز الطبيعي

بدأت الشركة المدرجة في بورصة شنغهاي أعمالها أولا بتقديم خدمات الحقول النفطية بأصول إنتاج في الصين وقازاخستان. وفازت العام الماضي بعقد لتطوير حقل (شرقي بغداد-الامتدادات الشمالية) وحقل الفرات الأوسط.

وأعلنت الشركة في يونيو حزيران أنها ستنفق 481 مليون دولار على المنطقتين.

ووقعت الشركة مؤخرا أول عقد تقاسم إنتاج لاستغلال الغاز الطبيعي في الجزائر.

* جيو جيد بتروليم

وافق اتحاد شركات (كونسورتيوم) بقيادة شركة جيو جيد في مايو أيار على الاستثمار في مشروع جنوب البصرة المتكامل الذي يشمل زيادة إنتاج حقل الطوبة النفطي في جنوب العراق إلى 100 ألف برميل يوميا وبناء مصفاة تكرير بطاقة 200 ألف برميل يوميا، وهو مشروع متكامل من النادر أن تفوز به شركة صينية مستقلة.

وتعهدت الشركة المدرجة في بورصة شنغهاي باستثمار 848 مليون دولار مع خطط لإنعاش الإنتاج من حقل الطوبة المتوقف تقريبا إلى 40 ألف برميل يوميا بحلول منتصف 2027.

وتخطط أيضا لبدء ضخ النفط في أوائل 2027 من حقل نفط خانة في وسط العراق، الذي فازت بعقد تطويره في عطاء في 2018، مستهدفة إنتاج 15 ألف برميل يوميا بحلول 2027.

وتعمل الشركة على تطوير حقل الحويزة في محافظة ميسان، بهدف ضخ 10 آلاف برميل يوميا في النصف الثاني من 2027.

وتمتلك شركة جيو جيد أيضا أصول إنتاج صغيرة في قازاخستان وألبانيا. وأنشأت في 2024 شركة لتجارة النفط في سنغافورة يديرها متعامل سابق في شركة حكومية صينية.

* مجموعة أنتون لخدمات حقول النفط

أصبحت الشركة المدرجة في بورصة هونج كونج، والتي كانت مدير مشروع ومقدم خدمات في حقل مجنون للنفط بالعراق، مشغل مشروع لأول مرة العام الماضي عندما فازت بعقد لتطوير حقل الظفرية النفطي في محافظة واسط في شرق العراق.