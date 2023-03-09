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استخبارات ليتوانيا: روسيا قادرة على مواصلة القتال في أوكرانيا "لعامين"

منذ 7 دقائق
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قال إيليجوس بولافيسيوس، رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية، إن روسيا لديها ما يكفي من موارد لمواصلة الحرب في أوكرانيا لعامين وبنفس القوة.

وتقول موسكو إنها شنت “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا قبل عام للتصدي لتهديد أمني. وتصفها كييف والغرب بأنها حرب بلا مسوغ لإخضاع دولة مستقلة.

وقال بولافيسيوس للصحفيين في فيلنيوس “الموارد التي تمتلكها روسيا في الوقت الحالي ستكون كافية لمواصلة الحرب بنفس القوة لمدة عامين”.

وأضاف “يعتمد أيضا طول الفترة التي يمكن لروسيا فيها مواصلة شن الحرب على الدعم للجيش الروسي من دول مثل إيران وكوريا الشمالية”.

وكان بولافيسيوس يقدم تصورا عاما للمخاطر التي تحيط بالبلاد كما تراها وكالات المخابرات الليتوانية التي ادعت أيضا أن قراصنة مرتبطين بالحكومتين الروسية والصينية لطالما حاولوا اختراق أجهزة كمبيوتر حكومية ليتوانية في عام 2022.

وكانت ليتوانيا من أشد منتقدي روسيا في الاتحاد الأوروبي وتعرضت لغضب الصين الشديد بعد أن سمحت لتايوان بفتح سفارة على أراضيها في عام 2021.

ولم يرد مكتب المبعوث الصيني في فيلنيوس على الفور على طلب للتعليق. ودأبت روسيا على نفي الاتهامات المتعلقة بأنشطة القرصنة في الخارج.

    المصدر :
  • رويترز

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