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استخدام عربات الإسعاف في إيران لتسهيل عمليات التهريب

25 - فبراير - 2021
عربة الإسعاف

عربة الإسعاف

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كشف مسؤول إيراني محلي، اليوم الخميس، عن استعانة عصابات التهريب في بلاده بعربات الإسعاف، وذلك في عمليات تهريب الأخشاب من الغابات إلى المدن.

وقال مساعد وزير الزراعة الإيراني، مسعود منصور في تصريحات لوكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية: ”إن بعض المهربين يلجأون إلى حيلة جديدة في عمليات تهريب الأخشاب من الغابات، وهي نقل هذه الأخشاب في عربات الإسعاف“.

وأضاف منصور: أن ”ظاهرة قطع وتهريب الأخشاب من الغابات تُلحق أضرارًا بالغة بالغابات والبيئة، ولهذا نعمل على تركيب كاميرات في نقاط هامة بالغابات، فضلًا عن تعزيز النقاط الأمنية بهذه المناطق“.

وأشار المسؤول الإيراني: إلى أن ”عصابات التهريب تعمل على تطوير أساليبها في التهريب، ولذلك يجب أن تواكب السلطات هذه الأساليب يومًا بعد يوم، في سبيل التصدي لعمليات التهريب“.

وأوضح، أن زيادة عمليات تهريب الأخشاب من الغابات في إيران، تأتي في ظل عدم سد السلطات المعنية لحاجة سوق الأخشاب بالمدن، بحسب “إرم نيوز”.

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