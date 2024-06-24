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استدعاء السفيرة الأمريكية إلى موسكو عقب هجوم صاروخي على شبه جزيرة القرم

منذ 53 دقيقة
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية

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استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية لدى موسكو اليوم الاثنين لإبلاغها بأن البلاد تحمل كييف وواشنطن على حد سواء مسؤولية هجوم صاروخي أسقط قتلى على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان “هذه الأفعال التي ارتكبتها واشنطن… لن تمر دون رد… ستكون هناك بالتأكيد تدابير للرد عليها”.

وهاجمت قوات كييف يوم الأحد مدينة سيفاستوبول باستخدام صواريخ “ATACMS” الأمريكية المزودة بذخيرة عنقودية.

وأعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجّاييف، أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت للصواريخ الخمسة التي أطلقتها قوات كييف في سماء المدينة، لكن شظايا الصواريخ سقطت في المنطقة الساحلية.

ووفقا لأحدث البيانات، تسبب الهجوم الصاروخي في مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصيب 124 شخصا جراء ذلك من بينهم 27 طفلا.

    المصدر :
  • رويترز

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